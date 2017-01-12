Красноярский педофил развратил почти три десятка мальчиков и девочек во «ВКонтакте»

Красноярск, 12 января. Педофил из Красноярска, жертвами которого стали почти три десятка мальчиков и девочек, стал фигурантом сразу десяти уголовных дел.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ, злоумышленнику 26 лет. С марта по сентябрь 2015 года он орудовал в соцсети «ВКонтакте», рассылая развратные фото и сообщения малолетним пользователям.

«Тем самым он совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении 9 малолетних девочек и развратные действия без применения насилия в отношении 18 девочек и мальчиков», — уточнили в пресс-службе.

Возраст пострадавших детей составляет от 9 до 15 лет. Все они проживают как в городе Красноярске, так и в районах Красноярского края.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас в рамках расследования назначены компьютерная, искусствоведческая, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертизы, уточняет «Газета.ру».