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Полпред ЛНР Дейнего: Киев весь год уклоняется от реализации «Минска»
Новороссия

Полпред ЛНР Дейнего: Киев весь год уклоняется от реализации «Минска»

Сегодня 11:15
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Полпред ЛНР Дейнего: Киев весь год уклоняется от реализации «Минска»

На территории Донбасса продолжает сохраняться крайне нестабильная ситуация на линии соприкосновения враждующих сторон. В ближайшее время состоится очередной этап минских переговоров. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовала с постоянным представителем Луганской народной республики на минских переговорах Владиславом Дейнего о причинах нежелания Украины работать в рамках соглашений и перспективах «Минска».

«Непонятно, как они настроены, потому что прямых указаний, насколько я знаю, украинские представители пока не получили. Но поднимается волна по поводу того, что война может быть закончена в ближайшее время. Эти предложения звучали от Таруты, от Савченко, и в их заявлениях сроки очень красивые — они между собой конкурируют, кто быстрее, но боюсь, что четыре месяца от Таруты, и два месяца, предложенные Савченко, в подметки не годятся заявлению Порошенко в 2014 году, что войну он закончит за две недели», — прокомментировал полпред ЛНР.

Таким образом, по мнению Владислава Дейнего, о состоятельности этих предложений можно судить по тому, как со своим обещанием справляется президент Украины Петр Порошенко.

«Я не думаю, что кто-то сейчас может реально, скажем так, взять на себя ответственность за такие декларации. Обещать можно все, что угодно, поэтому перспективы «Минска» на сегодня достаточно туманны», — утверждает он.

Полпред ЛНР Дейнего: Киев весь год уклоняется от реализации «Минска»

Украинская сторона практически весь год уклонялась от реальной работы по реализации минских соглашений. Политическая группа практически не работала — последние полгода сводились к обсуждению того, можно ли включить те или иные вопросы в повестку дня. То есть к самим вопросам приступать так и не удавалось.

«В тех редких случаях, когда мы вели какую-то предметную беседу, свои же высказывания украинская сторона в последующем объявляла как личное мнение авторов — якобы Украина никаких задач и поручений не давала (участникам переговоров в Минске — Прим. ФАН). Соответственно, разговаривать в такой ситуации достаточно сложно», — считает Дейнего.

Яркий пример того, как строится, или, скорее, не строится диалог между сторонами — попытки соорудить КПВВ Золотое. Украинская сторона предпринимала шаги к постройке пропускного пункта в одностороннем порядке, но если целью является стабилизация ситуации, то нужен диалог.

Похожую мысль выразил во время одного из своих последних визитов в республику первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии на Украине Александр Хуг. Он утверждал, что открыть КПВВ в Золотом в принципе возможно, но только в случае, если стороны между собой договорятся, и будет диалог. Предпринимать какие-то шаги к этому в одностороннем порядке просто невозможно.

Таким образом, выявляется ключевая проблема минского процесса — отсутствие диалога.

Полпред ЛНР Дейнего: Киев весь год уклоняется от реализации «Минска»

«Украина пытается изобразить, что она участвует в диалоге, но в политической группе это выливается в «ничего не слышу, ничего не скажу»; в то время как в группе по экономическим вопросам им такую «позу» занять не получается, поэтому эту группу полностью заблокировали — ее участники не встречались с сентября», — рассказал полпред ЛНР.

Что касается группы по гуманитарным вопросам — вся гуманитарная сфера сводится к обсуждению формулы обмена «всех на всех», но украинская сторона пытается все переиграть, обменивая на реальных бойцов ВСУ гражданских лиц, задержанных на Украине за неосторожно сказанное слово. Однако не только это вызывает огромный резонанс среди населения по обе стороны линии фронта.

«Сейчас ожидается визит, если не ошибаюсь, Байдена — СМИ обсуждают ситуацию с предстоящим его визитом, который якобы везет лиц, причастных к убийству на Майдане еще в 2014 году. Речь идет о небесной сотне, в которой первые погибшие были и с той, и с другой стороны, что привело к обострению, противостоянию уже вооруженному, которое понесло за собой реальные жертвы. Широко муссируется этот вопрос, и я боюсь, что это очередной мыльный пузырь», — заключил Дейнего.

комментарии
Анастасия Вальдамирова
#владислав дейнего
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