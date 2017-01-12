Стрелки ЗВО готовятся к международному конкурсу «Снайперский рубеж»

Москва, 12 января. Лучшие стрелки Западного военного округа претендуют на право участвовать в конкурсе «Снайперский рубеж» на Армейских международных играх-2017.

На отборочном этапе бойцам предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки в одиночном и парном зачетах. На снайперской эстафете стрелки покажут точность стрельбы из винтовки СВД и пистолета Макарова, также бойцам придется успешно поразить цель гранатой и пройти полосу препятствий, включающую заборы, завалы, рвы и проволочные заграждения. Международный этап соревнований состоится в Казахстане, в нем примут участие порядка 200 военнослужащих Западного военного округа.