Травмы и переломы: обсуждение конституции переросло в драку в парламенте Турции

Анкара, 12 января. Депутаты турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития и представители оппозиционной Народно-республиканской партии устроили драку в ходе обсуждения поправок в Конституцию страны.

Как передает NTV, оппозиционные парламентарии попытались блокировать трибуну. Это не понравилось политикам из правящей партии. Конфликт депутатов перерос в драку, в ходе которой несколько человек получили травмы. Заместитель главы Партии справедливости и развития Фатих Шахин сломал нос. В ходе потасовки парламентарии бросались микрофонами и стульями друг в друга.

Напомним, турецкий парламент вынесет конституционные поправки на референдум, если за них проголосуют более 330 депутатов. Ранее Газета.Ru писала, что конституция Эрдогана закрепит авторитаризм в Турции.