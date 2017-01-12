Вместе с Сампсониевским собором РПЦ получит уникальную коллекцию икон XVIII века

Санкт-Петербург, 12 января. На днях Музей четырех соборов передаст Русской православной церкви старейший в собор Петербурга – Сампсониевский собор, памятник Полтавской победы 1709 года. Музейщики почти год бились за право обладания уникальной коллекцией икон первой половины XVIII века и резным золоченым иконостасом петровских времен. Однако священнослужители отказали музею.

Поступало даже предложение о создании копий икон и их выставлении для проведения служб. Однако РПЦ затребовала именно подлинники, хотя никто из богословов так и не смог объяснить сакральную ценность этой коллекции. По мнению музейщиков, эти иконы имеют только историческую и культурную ценность. А теперь они могут быть утеряны, ведь иконы требуют реставрации и особого температурно-влажностного режима. В действующем храме, при постоянных богослужениях и без специалистов Музея четырех соборов вряд ли получится обеспечить необходимые условия.