ВКС РФ перехватили «нарушителя» над заливом Петра Великого

Владивосток, 12 января. Пилоты дальневосточных соединений ВКС РФ сумели посоревноваться в четкости действий по перехвату условного нарушителя государственной границы к югу от острова Русский, над акваторией залива Петра Великого. В учебно-тренировочных полетах участвовали истребители Су-30М2 и Су-35С.

«При выполнении полетов экипажи Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно решали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника», — указано в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей были выполнены успешно. Были отработаны наступательные и оборонительные маневры на различных высотах. Полеты проходили в разное время суток.