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Ученые объяснили, почему Луну можно считать младшей сестрой Солнечной системы
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Ученые объяснили, почему Луну можно считать младшей сестрой Солнечной системы

Сегодня 10:33
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Ученые объяснили, почему Луну можно считать младшей сестрой Солнечной системы

Нью-Йорк, 12 января. Специалисты Калифорнийского университета заявили, что Луна сформировалась 4,51 миллиарда лет назад.

По мнению ученых, Луна появилась через 60 миллионов лет после формирования Солнечной системы. Таким образом, возраст спутника Земли составляет порядка 4,51 миллиарда лет.

Это удалось установить благодаря анализу образцов, которые были собраны в 1971 году на поверхности Луны. Американские эксперты убеждены, что информация о возрасте Луны является «ключом к пониманию процесса формирования и эволюции Земли».

Ранее сообщалось, что неизвестный космический объект приближается к Земле — небесное тело под кодовым названием 216WF9 разминется с нашей планетов в конце февраля.

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Катерина Тимошенская
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