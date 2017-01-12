Кадыров возглавил поиски скрывающегося в горах Чечни боевика

Грозный, 12 января. Президент Чечни Рамзан Кадыров возглавил спецоперацию по поимке сбежавшего боевика.

«Сейчас полицейские проверяют лесные массивы и территории у населенных пунктов Цоцин-Юрт и Гелдаган», — заявил он, подчеркнув, что к проведению спецоперации привлечены значительные силы МВД республики.

Кроме того, Кадыров заявил, что с начала операции удалось задержать несколько десятков боевиков и их пособников. Эта преступная группа, по его словам, представляла особую опасность, а некоторые из ее членов оказались близкими родственниками Исы Мускиева, уничтоженного в 2006 году, а также ряда других особо опасных террористов.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Мускиев и его брат убили 102 жителей сел в Курчалоевском и Шалинском районах Чечни.