Британские ученые научились лечить кашель шоколадом

Лондон, 12 января. Британские ученые предложили необычное средство в борьбе с простудой. По словам руководителя кафедры сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний Университета Халла Алина Мориса, обычный шоколад может успокоить кашель.

Исследование, в котором приняли участие 163 пациентов, показало, что применение шоколада в медицине позволяет в течение двух дней избавиться от неприятных симптомов. Ученые обнаружили, что теобромин — алкалоид, который содержится в какао, подавляет кашель лучше, чем кодеин, и в настоящее время выступает ингредиентом в большинстве препаратов, пишет The Independent.

Отметим, что это не единственная приятная новость для сладкоежек. Ранее сообщалось, что темный шоколад может спасти от бессонницы. Для этого нужно съесть всего 63 грамма шоколада, который содержит нужный организму магний.