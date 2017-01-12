FAN-TV Лента новостей
Британские ученые научились лечить кашель шоколадом
Технологии

Британские ученые научились лечить кашель шоколадом

Сегодня 10:20
52

Британские ученые научились лечить кашель шоколадом

Лондон, 12 января. Британские ученые предложили необычное средство в борьбе с простудой. По словам руководителя кафедры сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний Университета Халла Алина Мориса, обычный шоколад может успокоить кашель.

Исследование, в котором приняли участие 163 пациентов, показало, что применение шоколада в медицине позволяет в течение двух дней избавиться от неприятных симптомов. Ученые обнаружили, что теобромин — алкалоид, который содержится в какао, подавляет кашель лучше, чем кодеин, и в настоящее время выступает ингредиентом в большинстве препаратов, пишет The Independent.

Отметим, что это не единственная приятная новость для сладкоежек. Ранее сообщалось, что темный шоколад может спасти от бессонницы. Для этого нужно съесть всего 63 грамма шоколада, который содержит нужный организму магний.

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: США не получали жалоб от ВКС РФ, сосредоточиться на ИГИЛ

Сегодня 10:25
46

Первая пресс-конференция Трампа: Россия, хакеры и «фейковые СМИ»

Сегодня 9:56
136

Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сегодня 7:00
687

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
299

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
1420
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Травмы и переломы: обсуждение конституции переросло в драку в парламенте Турции

10:32

Морпехи Северного флота тренируются в ночных стрельбах

10:26

Сирия сегодня: США не получали жалоб от ВКС РФ, сосредоточиться на ИГИЛ

10:25

Кадыров возглавил поиски скрывающегося в горах Чечни боевика

10:24

Британские ученые научились лечить кашель шоколадом

10:20

Десятки связанных с ИГ боевиков задержаны при контртеррористической операции в Чечне

10:20

Российский рубль вошел в тройку лучших мировых валют

10:17

Автоледи не подвинулась на пару метров: ФАН публикует детали ЧП со скорой на Камчатке

10:16

Путин дал ориентиры для работы российской прокуратуры

10:10

Могильщик, живущий на кладбище под Петербургом, оказался «оружейным бароном»

10:01

Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения Обамы

10:00

Первая пресс-конференция Трампа: Россия, хакеры и «фейковые СМИ»

9:56
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Травмы и переломы: обсуждение конституции переросло в драку в парламенте Турции
Читать
Закрыть