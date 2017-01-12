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ДНР просит у ОБСЕ помощи для ремонта фильтровальной станции под Донецком
Новороссия

ДНР просит у ОБСЕ помощи для ремонта фильтровальной станции под Донецком

Сегодня 10:53
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ДНР просит у ОБСЕ помощи для ремонта фильтровальной станции под Донецком

Донецк, 12 января. Энергетики Донецкой республики обратились к миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим прекращения огня для ремонт фильтровальной станции в Донецке, которая обесточена из-за обстрела, заявили в четверг в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ ДНР.

Станция за время вооруженного конфликта не раз подвергалась обстрелам, из-за чего жители Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой оставались без воды.

«Министерство угля и энергетики ДНР обратилось к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим тишины для обследования линии и устранения повреждений», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Таисия Григорьева
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