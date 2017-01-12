ДНР просит у ОБСЕ помощи для ремонта фильтровальной станции под Донецком

Донецк, 12 января. Энергетики Донецкой республики обратились к миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим прекращения огня для ремонт фильтровальной станции в Донецке, которая обесточена из-за обстрела, заявили в четверг в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ ДНР.
Станция за время вооруженного конфликта не раз подвергалась обстрелам, из-за чего жители Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой оставались без воды.
«Министерство угля и энергетики ДНР обратилось к представителям мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим тишины для обследования линии и устранения повреждений», — говорится в сообщении пресс-службы.