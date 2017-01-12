Российский рубль вошел в тройку лучших мировых валют

Москва, 12 января. Рубль попал в тройку лучших мировых валют с начала 2017 года. В числе лучших также оказались австралийский доллар и колумбийское песо.

Как рассказал аналитик банка Societe Generale Кит Джакс, в тройку худших вошли турецкая лира, мексиканский песо и британский фунт.

Эксперт отметил, что на худшие валюты влияет политика, атаки террористов и другие события.

Напомним, ранее Bloomberg признало рубль самой привлекательной валютой в мире с точки зрения инвестиций. В 2016 году рубль укрепился на 22%. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рубль перестал остро реагировать на изменение нефтяных цен.

Ранее Газета.Ru писала, что рубль обновил годовые максимумы к доллару.