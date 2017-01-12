Новости Новороссии: Киев отпустит пленных граждан ДНР и ЛНР, Луганск отмечает огонь ВСУ под Дебальцево

Новороссия, 12 января. Согласно данным Народной милиции ЛНР, киевские силовики восемь раз за сутки нарушили режим тишины. Украинская сторона наконец заявила о своей готовности осуществить обмен пленными с республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. ВСУ обстреляли Донецкий аэропорт и обесточили Донецкую фильтровальную станцию.

Калиново и Калиновка под ударом тяжелых минометов ВСУ

По информации оборонного ведомства Луганской народной республики, украинские военнослужащие восемь раз за прошедшие сутки нарушили установленный режим прекращения огня, обстреляв прифронтовые зоны ЛНР.

Подразделения ВСУ четыре раза открывали огонь по району села Калиново с направления Троицкого. Обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и автоматического станкового гранатомета АГС, сообщили в штабе Народной милиции республики.

Дважды были обстреляны окрестности села Калиновка. Киевские силовики вели огонь со своих позиций недалеко от поселка городского типа Луганское. В ходе обстрелов использовались тяжелые минометы калибрами 82 и 120 мм и вооружение БМП.

Из минометов и БМП также был обстрелян район населенного пункта Фрунзе с направления села Крымское. Кроме того, под ударом также оказался опорный пункт подразделений Народной милиции ЛНР вблизи памятника князю Игорю. Военнослужащие ВСУ открыли по нему огонь из АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, вооружения БМП и различных типов стрелкового оружия.

Тем не менее, как подчеркнул источник в оборонном ведомстве республики, никто из военнослужащих республиканских сил и мирных жителей в результате обстрелов не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

«Беспрецедентное» предложение Киева

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил в интервью «5-му каналу», что украинская сторона готова провести обмен пленными с представителями народных республик Донбасса по формуле «228 на 48».

Как утверждает Тандит, именно Киев решил проявить инициативу и предложить ДНР и ЛНР передать им 228 пленных сторонников республик Донбасса в обмен на 48 украинских граждан. При этом советник главы СБУ назвал свое решение беспрецедентным.

Юрий Тандит также напомнил о том, что ранее Украиной уже были переданы 15 человек в качестве жеста доброй воли. Среди освобожденных граждан ДНР и ЛНР были шесть женщин, в том числе несколько пожилых. Это подтверждают соответствующие открытые списки, которые также ранее были опубликованы. Кроме того, советник подчеркнул, что списки арестованных украинской стороной Служба безопасности Украины получает в том числе и от представителей народных республик Донбасса, причем число имен в данных списках достигает нескольких сотен.

Донецкий аэропорт вновь на линии огня

Как заявил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики, накануне вечером подразделения ВСУ вели массированный обстрел территории Донецкого аэропорта, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Накануне вечером с позиций украинских военнослужащих велся интенсивный огонь по району Донецкого аэропорта. В ходе обстрелов ВСУ использовали крупнокалиберные минометы и различные виды гранатометов. Информация о возможных пострадавших и разрушения в настоящий момент устанавливается.

Представитель силовых ведомств подчеркнул, что аэропорт является стратегически важным объектом, и он многократно подвергался обстрелам со стороны киевских силовиков. Накануне в ведомстве сообщили, что военнослужащие ВСУ выпустили 188 артиллерийских, танковых снарядов и мин по территории республики.

Военнослужащие ВСУ обстреливают жилые районы Донецка

Сотрудники пресс-центра администрации Донецка сообщили, что в результате обстрелов с направления позиций ВСУ был поврежден жилой дом на западной окраине столицы и обесточена фильтровальная станция.

Этой ночью украинские подразделения вели массированный огонь по окраинам Петровского района Донецка. Было зафиксировано прямое попадание снаряда в жилой дом, расположенный по улице Амударьинская. В результате была практически полностью разрушена крыша, сгорела часть личных вещей хозяев. Кроме того, на улице Черниговская огнем ВСУ был повреждена газовая труба, рассказали в пресс-службе.

Под ударами в ночь на 12 января также оказалась Донецкая фильтровальная станция. Киевские силовики обстреливали ее с нескольких направлений. В итоге станция вновь была полностью обесточена. Сегодня утром бригады энергетиков начали восстановительные работы. Как отметили в администрации, данных о возможных жертвах обстрелов пока не поступало.