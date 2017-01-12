Автоледи не подвинулась на пару метров: ФАН публикует детали ЧП со скорой на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Неадекватной автоледи на Камчатке стоило сдать назад всего лишь несколько метров и пропустить скорую помощь. Возможно, это бы спасло умирающего молодого человека, заявили источники Федерального агентства новостей.

Как стало известно, 10 января врачей молодому человеку вызвал брат. Он сообщил, что родственник не может дышать. На вызов выехала карета скорой помощи, которая передвигалась по городу с проблесковыми маяками и сигналом.

На одном из узких участков городской дороги путь врачам преградил автомобиль, за рулем которого была женщина, а рядом на пассажирском сидении сидел мужчина.

«Скорая по громкой связи потребовала срочно освободить дорогу», — вспоминают очевидцы.

Они отмечают, что автоледи стоило всего лишь сдать назад пару метров, чтобы пропустить скорую. Однако из машины выскочил пассажир-мужчина, начал кидаться на лобовое стекло машины медиков и материться.

Скорая доехала к больному поздно: уже была клиническая смерть. 40 минут врачи оказывали реанимационные мероприятия, но не смогли ему помочь.

Ранее было опубликовано видео, где иномарка не пустила скорую к умирающему на Камчатке.