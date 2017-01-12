Десятки связанных с ИГ боевиков задержаны при контртеррористической операции в Чечне

Грозный, 12 января. В ходе проведенной в Чечне операции по борьбе со связанным с ИГ террористическим подпольем были задержаны несколько десятков боевиков. Только одному террористу удалось скрыться, сейчас он находится в бегах.

«Задержано несколько десятков бандитов, включая пособников», — рассказал источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По словам собеседника «Интерфакса», основная часть операции проводилась на территории Курчалоевского района республики, а также в нескольких населенных пунктах, расположенных в районе города Шали.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в ходе контртеррористической операции на территории Курчалоевского и Шалинского районов Чечни были уничтожены четыре боевика. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в боестолкновении погиб один сотрудник правоохранительных органов.