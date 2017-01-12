Могильщик, живущий на кладбище под Петербургом, оказался «оружейным бароном»

Санкт-Петербург, 12 января. У могильщика, живущего на кладбище под Петербургом, обнаружили в машине гранату, пистолет и чужие документы. Мужчина задержан.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, злоумышленник приехал в Петербург из Тверской области. По приезду он устроился разнорабочим в бюро ритуальных услуг в городе Сертолово в Ленинградской области.

«Постоянной регистрации у него нет, а проживает он прямо на территории кладбища», — уточнили в полиции. Задержали сотрудника похоронной компании по подозрению в грабеже. На допросе он сообщил, что бросил свой автомобиль Mercedes Sprinter около ресторана на Комендантском проспекте. При осмотре машины полицейские нашли пистолет, гранату и боеприпасы.

Кроме того, обнаружили полицейские и два чужих паспорта, а также не принадлежащие ему удостоверение тракториста и банковскую карту. Все предметы направили на экспертизу.

