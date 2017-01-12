Сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения Обамы

Москва, 12 января. Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения, предложенной уходящим президентом Бараком Обамой.

Как пишет Sputnik, сенаторы проголосовали 51 за отмену, 48 против реформы, известной как Obamacare.

Отмечается, что после голосования сенат поручит комитетам начать составлять закон об отмене Obamacare.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости замены системы здравоохранения, введенной Обамой. По его мнению, она неэффективна. Он также раскритиковал ее высокую цену для потребителей.

Напомним, парламент США предлагает ввести санкции за участие в приватизации в России.