Сирия, 12 января. Военные Соединенных Штатов не получили никаких жалоб от российских коллег на координацию действий. Рик Тиллерсон предлагает сосредоточиться на террористическом квазиобразовании «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). В ООН не получали приглашение на переговоры в Астане. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Без жалоб

Как заявил представитель американского военного ведомства майор Адрин Рэнкин-Гэллоуэй, американские военные не получали от своих российских коллег никаких жалоб на координацию действий на сирийской территории в рамках «горячей линии», которая была создана в Катаре для обеспечения безопасности военных операций в воздухе.

По словам военнослужащего США, американские корабли и самолеты ведут постоянное взаимодействие с российскими подразделениями, которые действуют в тех же районах. Он отметил, что большинство взаимодействий между двумя сторонами — безопасные и профессиональные. Однако, заметил Рэнкин-Гэллоуэй, в некоторых случаях российские пилоты якобы проводят опасные маневры, которые могут привести к росту напряженности и серьезным последствиям.

Напомним, официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что американских военных очень часто не найти на другой стороне «горячей линии».

Речь Тиллерсона

Как заявил главный кандидат на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Рик Тиллерсон, Вашингтон должен изучить возможность участия в процессе перемирия на сирийской территории. По его словам, США должны войти в общий процесс прекращения огня, который был достигнут благодаря Турции, России и Ирану.

Он отметил, что новая администрация должна понять, смогут ли США, по крайне мере, стабилизировать ситуацию относительно так называемой сирийской «умеренной оппозиции» и официального Дамаска. Тиллерсон считает, что необходимо сосредоточиться на уничтожении «Исламского государства».

31 декабря прошлого года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций единогласно принял предложенную Турцией и Россией резолюцию в поддержку прекращения боевых действий на территории Сирии. Сирийская арабская армия (САА) и боевики незаконных вооруженных формирований согласились соблюдать режим перемирия. Отметим, что соглашение исключает террористические группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории Российской Федерации).

ООН не в курсе

Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, организация пока не получала официального приглашения на запланированные в Астане переговоры по разрешению сирийского конфликта. Он отметил, что ООН поддерживает эту встречу.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин договорился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении «умеренной оппозиции» и официальному Дамаску продолжить процесс политического урегулирования кризиса на новой площадке в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января текущего года.