Путин дал ориентиры для работы российской прокуратуры

Москва, 12 января. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры России с 295-й годовщиной создания ведомства, глава государства отметил их важную роль в защите интересов государства и общества, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневным добросовестным трудом приумножает традиции бескомпромиссного служения закону, заложенные лучшими представителями прокурорского корпуса, стремится эффективно решать ответственные задачи, стоящие перед одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы», — заявил президент России в поздравительной телеграмме.

По убеждению Владимира Путина, от компетентности и безупречных личных качеств сотрудников органов прокуратуры зависит укрепление единства правового поля страны, результативность борьбы с преступностью, коррупцией, другими угрозами.