ДНР: украинские силовики обстреляли пригород Горловки

Донецк, 12 января. Поселок Зайцево в пригороде Горловки в ДНР накануне вечером подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков.

Как рассказали в администрации поселка, в среду по населенному пункту «сильно стреляли, люди в подвалах сидели, тяжелым били». Огонь со стороны украинских военных продолжался с 19.00 до полуночи.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, Зайцево с населением 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки. Населенный пункт расположен у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Горловка завалена минами-ловушками, силовики огрызаются огнем.