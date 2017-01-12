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ДНР: украинские силовики обстреляли пригород Горловки
Новороссия

ДНР: украинские силовики обстреляли пригород Горловки

Сегодня 9:53
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ДНР: украинские силовики обстреляли пригород Горловки

Донецк, 12 января. Поселок Зайцево в пригороде Горловки в ДНР накануне вечером подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков.

Как рассказали в администрации поселка, в среду по населенному пункту «сильно стреляли, люди в подвалах сидели, тяжелым били». Огонь со стороны украинских военных продолжался с 19.00 до полуночи.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, Зайцево с населением 3,5 тысячи человек является пригородом Горловки. Населенный пункт расположен у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Горловка завалена минами-ловушками, силовики огрызаются огнем. 

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Алия Шарафутдинова
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