Орешкин заявил о главной задаче правительства в новом году



Москва, 12 января. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сформулировал главную задачу правительства в 2017 году.

Так, по мнению Орешкина, для того, чтобы «работать на глобальный рынок в России, чтобы встраивать Россию в цепочки международной кооперации», требуется совершенно иной уровень определенности для бизнеса. Эта определенность крайне важна, поскольку показывает, как экономика реагирует на волатильность нефтяных цен, насколько устойчива налоговая система, «как вообще вся регуляторика в стране работает».

«Я думаю, в этом году главная задача правительства — работа над тем, чтобы эта определенность(была) и понимание того, как будет развиваться экономика», — рассказал министр, выступая он на деловом завтраке в ходе Гайдаровского форума.

Кроме того, он призвал иностранных бизнесменов активнее инвестировать в российскую экономику.



