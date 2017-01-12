FAN-TV Лента новостей
Орешкин заявил о главной задаче правительства в новом году
Экономика

Орешкин заявил о главной задаче правительства в новом году

Сегодня 9:44
59

Орешкин заявил о главной задаче правительства в новом году
Москва, 12 января. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сформулировал главную задачу правительства в 2017 году. 

Так, по мнению Орешкина, для того, чтобы «работать на глобальный рынок в России, чтобы встраивать Россию в цепочки международной кооперации», требуется совершенно иной уровень определенности для бизнеса. Эта определенность крайне важна, поскольку показывает, как экономика реагирует на волатильность нефтяных цен, насколько устойчива налоговая система, «как вообще вся регуляторика в стране работает».

«Я думаю, в этом году главная задача правительства — работа над тем, чтобы эта определенность(была) и понимание того, как будет развиваться экономика», — рассказал министр, выступая он на деловом завтраке в ходе Гайдаровского форума.

Кроме того, он призвал иностранных бизнесменов активнее инвестировать в российскую экономику.


 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сегодня 7:00
530

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
245

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
1322

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
569

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
2307
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Бурятский телескоп предупредил землян об опасности 40 атак из космоса

9:45

Орешкин заявил о главной задаче правительства в новом году

9:44

Жители российских городов назвали строительство дорог главным событием 2016 года

9:32

Маленькая, но легендарная компания: Овечкин горд попаданием в элитный «Клуб 1000» НХЛ

9:31

Минэкономразвития поддерживает повышение акцизов на алкоголь в России

9:30

ЛНР заявила о восьми нарушениях перемирия Киевом за сутки

9:27

Украинские военные одарили Илью Муромца черниговской пропиской

9:18

ДНР: жилой дом в Донецке поврежден обстрелом ВСУ

9:17

Глава МИД Великобритании не планирует визит в Россию

9:16

Плененный в Афганистане профессор США попросил Трампа о помощи

9:10

Отравленные «Дедом Морозом»: три обглоданных трупа обнаружили в Петербурге

9:03

Пропавшую шестиклассницу разыскивают в Петербурге

8:59
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Бурятский телескоп предупредил землян об опасности 40 атак из космоса
Читать
Закрыть