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Борьба с воровской культурой: в СПЧ рассказали, как выполнить поручение Путина
Общество

Борьба с воровской культурой: в СПЧ рассказали, как выполнить поручение Путина

Сегодня 9:55
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Борьба с воровской культурой: в СПЧ рассказали, как выполнить поручение Путина

Москва, 12 января. За последнее время во внимание российского общества попал ряд историй откровенно криминального характера, связанных не с взрослыми людьми с криминальными наклонностями, а с детьми и подростками, в том числе из вполне благополучных семей. По мнению секретаря Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой, это непосредственно связано с распространением в школах молодежной криминальной субкультуры, члены которой называют себя АУЕ — «арестантско-уркаганское единство».

Под влиянием субкультуры обычные дети, учащиеся в школах, начинают жить так, будто являются заключенными. Таким образом дети оказываются вовлеченными в занятия воровством или другими нечестными заработками. 

«Члены этого движения живут по своему уставу. Главное — уважать старших, «смотрящих», — рассказывает Лантратова. — Они-то и внушают детям: хочешь жить — умей делиться. Говоря другими словами, скидываться в кассу тюремной взаимопомощи — «на общак». 

Напомним, на днях глава «Союза добровольцев России» Яна Лантратова детально рассказала о проблемах школьников на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Владимира Путина. Президент заявил, что государство будет бороться с тюремной субкультурой в школах.

На страницах «Известий» Лантратова заявляет, что для этого в первую очередь необходима совместная работа целого ряда ведомств. Действуя сообща, представители компетентных структур, правоохранительных органов, педагогов и психологов, Роскомнадзора, профильных министерств и ведомств смогут разобраться в проблеме и найти способы ее решения.

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Валентин Меликов
#яна лантратова
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