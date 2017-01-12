Бурятский телескоп предупредил землян об опасности 40 атак из космоса

Москва, 12 января. Оптический телескоп АЗТ-33ВМ Саянской солнечной обсерватории, начавший работу в 2016 году в горах Бурятии, в течение суток обнаружил 40 ранее неизвестных астероидов, сообщил глава лаборатории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Максим Еселевич.

За 24 часа наблюдений, которые прошли в 2016 году, получены координатные измерения 115 объектов. 75 объектов были идентифицированы как известные астероиды. По 40 объектам информация в базе данных Центра малых планет (входит в Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики в США и занимается сбором и систематизацией данных о малых телах в Солнечной системе) ранее не содержалась, передает ТАСС.

Главным образом, размеры этих астероидов в диаметре составляют от 4 до 16 километров, они находятся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии от 150 до 450 миллионов километров от Земли.