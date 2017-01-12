Маленькая, но легендарная компания: Овечкин горд попаданием в элитный «Клуб 1000» НХЛ

Нью-Йорк, 12 января. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, заявил, что гордится попаданием в элитный клуб российских хоккеистов.

«Это маленькая, но легендарная компания. Мне посчастливилось выступать вместе с Сергеем Федоровым за «Вашингтон». Мы хорошо знакомы с ним, поэтому будет здорово находиться с ним в одной компании», - заявил Овечкин в комментариях пресс-службе НХЛ.

Напомним, в матче с «Питтсбургом», завершившимся со счетом 5:2, дубль помог Овечкину преодолеть рубеж в 1000 очков. Теперь на счету российского нападающего 1001 очко (546+455).

