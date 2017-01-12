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Россия
Жители российских городов назвали строительство дорог главным событием 2016 года

Жители российских городов назвали строительство дорог главным событием 2016 года

9:32  12 Января 2017
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Жители российских городов назвали строительство дорог главным событием 2016 года

Москва, 12 января. Россияне назвали самыми важными событиями 2016 года создание и ремонт автотрасс, мостов и железнодорожных путей.

Согласно исследованию Superjob в 16 крупных российских городах, респонденты также считают одним из самых важных событий в жизни страны выборы в Госдуму РФ.

Большинство москвичей (41%) назвали особо важными строительство дорог и развязок, ввод в эксплуатацию Московского центрального кольца и открытие новых станций метро. Выставки Айвазовского и Серова стали значимыми для 23% жителей столицы. Выборы в Госдуму РФ отметили как важное событие только 7% москвичей.

Как пишет газета «Известия», жители Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и Волгограда также на первом месте отметили открытие новых дорог и ремонт старых.

Алия Шарафутдинова
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