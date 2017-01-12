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Минэкономразвития поддерживает повышение акцизов на алкоголь в России
Экономика

Минэкономразвития поддерживает повышение акцизов на алкоголь в России

Сегодня 9:30
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Минэкономразвития поддерживает повышение акцизов на алкоголь в России

Москва, 12 января. В течение ближайших двух месяцев в министерстве экономического развития России намерены выработать детальные предложения по порядку увеличения акцизных сборов на алкогольную продукцию. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Гайдаровского форума замглавы Миноэкономразвития Олег Фомичев.

По словам Фомичева, в МЭР поддерживают идею повышения акцизных сборов.

«У нас перед Новым годом было совещание у Александра Геннадьевича Хлопонина, на котором мы договорились совместно с Минфином первые два месяца проработать, посчитать и предложить варианты по акцизам в сфере алкоголя», — рассказал Фомичев журналистам.

Замглавы МЭР особо отметил, что готовых предложений по режиму увеличения акцизов нет, и они будут разрабатываться.

Напомним, ранее стало известно о предложениях по повышению акцизов на алкоголь, которые хотят компенсировать, отменив ряд ограничений на продажу спиртного, введенных в прошлые годы.

комментарии
Валентин Меликов
#олег фомичев
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