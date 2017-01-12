Первая пресс-конференция Трампа: Россия, хакеры и «фейковые СМИ»

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января 2017 года дал свою первую пресс-конференцию в новом статусе. 45-й президент США ответил на вопросы о будущей внутренней и внешней политике своей администрации, прояснил вопрос разделения своей политической и бизнес-деятельности и ответил на публикацию «досье Трампа», содержащего непроверенные утверждения о связях нового хозяина Белого Дома с Россией.

Россией — начали, Россией же и закончили

Интересно, что первым и последним вопросами, заданными на пресс-конференции Трампа, были вопросы о взаимоотношениях США и России, а точнее — новой администрации Трампа и Кремля. В ходе предвыборной кампании избранный американский президент несколько раз подчеркивал, что в его намерения входит «поладить» с президентом России Владимиром Путиным, так как он понимает «его логику». Тот же тезис Трамп озвучил и в ответ на вопрос о нормализации отношений США и России в ближайшем будущем: «Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это». В ответе же на один из последних вопросов пресс-конференции будущий президент США развернул этот тезис, заявив, что «заставит Россию и Китай уважать позицию США на мировой арене».

В качестве возможных сфер взаимодействия России и США на мировой арене Трампом на пресс-конференции была упомянута борьба с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в РФ), вину за укрепление которого на территории Сирии и Ирака республиканец прямо возложил на предыдущую власть. Он заявил, что администрация Барака Обамы «создала ИГ, уйдя не вовремя», подразумевая неудачное решение о выводе американского военного контингента из Ирака.

При этом Трамп подчеркнул: он не считает, что процесс нормализации взаимоотношений США и России будет простым и гладким. И он не собирается дарить русским «кнопку перезагрузки», как это в свое время сделала Хиллари Клинтон: «Давайте, жмите на этот кусочек пластмассы!» — так как считает, что реальные дела гораздо важнее пустых деклараций.

О внутренней политике, налогах и иммигрантах

Во время предвыборной кампании Трамп обещал радикально повысить налоги для компаний, которые переносят рабочие места за пределы США и закрывают предприятия на территории Штатов. В ходе ответов на вопросы пресс-конференции избранный президент подтвердил это намерение: «Будет принят высокий пограничный налог на компании, которые сейчас просто безнаказанно убивают людей. Такие компании будут платить очень большой налог на границе США».

Кроме того Трамп снова подтвердил то, что он отменит непопулярную реформу здравоохранения, проведенную Обамой, чей провал и людоедские принципы во многом оказались «козырной картой» республиканца в его борьбе с демократами. По словам избранного президента США, новый план развития системы здравоохранения будет выработан «практически одновременно» с отменой неудачной системы, созданной предыдущей администрацией.

Однако долго говорить о внутренней политике Трампу не дали, снова переведя внимание на более острые вопросы. Так, в ответ на вопрос о борьбе с незаконной иммиграцией в США Трамп подтвердил свое намерение построить «стену» на американо-мексиканской границе, снова подтвердив свои агрессивные предвыборные обещания. Более того, по его словам, Мексика в «той или иной мере» должна возместить расходы США на инженерные сооружения на границе. Постройку этой «Великой Стены» Трамп намеревается начать уже в ближайшем будущем: «Я мог бы подождать года полтора, пока мы закончим наши переговоры с Мексикой, которые начнутся сразу после того, как мы займем офис в Белом Доме, но я не хочу ждать», — заявил Трамп.

Вопрос денег прозвучал и при обсуждении оборонной политики США, в частности — в вопросе о катастрофическом превышении бюджета по разработке истребителя пятого поколения F-35. В ответ Трамп дословно ответил так: «Программа отстает от графика и уже на миллиарды превышает бюджет, но мы добьемся того, чтобы удерживать низкую стоимость». Насколько эти обещания смогут быть воплощены в жизнь, покажет ближайшее будущее.

О Китае и «русских хакерах»

В своем выступлении избранный президент США упомянул и свою излюбленную тему — «новый курс» по отношению к КНР. Трамп заявил, что Китай «экономически пользуется» Штатами, и упомянул активность Пекина в Южно-Китайском море, где, по словам американца, Китай пользуется пассивностью США, выстраивая свою «военно-морскую крепость».

Ожидаемо прозвучал и вопрос о «русских хакерах». В ответ на него Трамп фактически процитировал ответ Путина, который 2 сентября 2016 года обратился к журналисту, задавшему вопрос об источнике атаки на сервера Демократической партии и Клинтон, со следующей репликой: «А потом, разве это важно, кто взломал какие-то данные из предвыборного штаба госпожи Клинтон? Разве это важно?». Ровно такими же словами парировал вопрос о «русском следе» в кибератаках и Трамп, заявив, что не так уж и важно, кто именно стоит за фактом кибератак — важно то, что именно «мы узнали из переписки демократов».

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С другой стороны, в ответ на прямой вопрос об источнике кибератаки, Трамп заявил, что США является мишенью различных государств: России, Китая и других стран, — в силу чего не считает санкции, принятые в отношении России в связи с кибератаками, чрезмерными.

О скандале вокруг публикации Buzzfeed

За день до пресс-конференции сетевое издание Buzzfeed опубликовало неверифицированное досье от сомнительных источников о связях Дональда Трампа с Россией. В досье был включен значительный объем спорных фактов о личной жизни будущего президента США, а также о том, что у российских спецслужб имеется компромат на избранного президента, связанный с некоторыми событиями его биографии.

Еще до пресс-конференции Трамп назвал данную публикацию «постыдной» и «фейковой» и отметил, что ни одно из приведенных в ней утверждений не является сколь-либо истинным. Когда же Трампа спросили, что он будет делать, если что-нибудь из опубликованного подтвердится, то избранный президент категорически заявил, что такого не случится никогда — так как у него нет «ни сделок, ни кредитов, связанных с Россией».

В конце концов, Трамп не выдержал беспредметных нападок и на пресс-конференции весьма резко заткнул рот журналисту Buzzfeed, назвав это издание «пропащей кучей мусора». Досталось «на орехи» и пытавшемуся задать следующий вопрос журналисту из гораздо более серьезной компании CNN: ему Трамп также не дал высказаться, назвав телеканал «ужасной организацией» и обвинив его в публикации «фейковых новостей» — хотя в сообщении CNN никак не обсуждалось содержание «досье» Buzzfeed, а лишь упоминался факт его публикации.

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В целом, личные вопросы Трампу удалось осветить не столь красиво, как ему, пожалуй, этого хотелось. Так, избранный президент впервые пошел против неписаного правила для президентов США и так и не стал публиковать свою налоговую декларацию: «Мои налоги интересуют только журналистов. Я победил, я стал президентом. Я не думаю, что американцам есть дело до моих доходов. Не думаю, что их это интересует».

В конце пресс-конференции Трамп рассказал о процедуре передачи своего бизнеса в специальный траст на время президентства. Им будут управлять сыновья миллиардера, Дональд-младший и Эрик. «Если они не справятся, я скажу им: “Вы уволены“», — заявил Трамп. В этот момент на столе рядом с ним лежали бумаги Trump Organization — а еще большая кипа документов уже ждала его в Белом Доме, полноправным хозяином которого Дональд Трамп должен стать уже 20 января 2017 года.