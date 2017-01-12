ДНР: жилой дом в Донецке поврежден обстрелом ВСУ

Донецк, 12 января. Жилой дом и газопровод получили повреждения в результате ночного обстрела на западе Донецка со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба администрации столицы ДНР.

По данным городской администрации, в ночь на 12 января украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка. В результате прямого попадания снаряда повреждения получил дом на улице Амударьинская: частично выгорела крыша и вещи.

Помимо этого, оказалась повреждена газовая труба по улице Черниговская. Работы по восстановлению идут в штатном режиме, уточнили в администрации.

«Также, в связи с обстрелом обесточена Донецкая фильтровальная станция», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, накануне сообщалось, что ВСУ возобновили обстрел территории донецкого аэропорта, пустив в ход минометы и гранатометы.