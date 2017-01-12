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ЛНР заявила о восьми нарушениях перемирия Киевом за сутки
Новороссия

ЛНР заявила о восьми нарушениях перемирия Киевом за сутки

Сегодня 9:27
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ЛНР заявила о восьми нарушениях перемирия Киевом за сутки

Луганск, 12 января. Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Силы ВСУ обстреляли территорию Луганской народной республики, заявили в пресс-службе народной милиции.

«За сутки… восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометы (АГС, РПГ), ЗУ-23–2 и стрелковое оружие», — сообщили в народной милиции Луганской республики, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве ЛНР подчеркнули, что обстрелам со стороны украинских военных подверглись позиции народной милиции в районе населенных пунктов Калиново, Веселогоровка, Калиновка, Фрунзе и памятника князю Игорю у КПП «Станица Луганская».

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Таисия Григорьева
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