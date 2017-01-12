Плененный в Афганистане профессор США попросил Трампа о помощи

Москва, 12 января. Боевики движения «Талибан» опубликовали видеообращение удерживаемого или американского профессора. Пленник попросил о помощи избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет Guardian, обращение Кевина Кинга боевики опубликовали в среду в YouTube, сама видеозапись сделана первого января. На кадрах профессор рассказал о требования боевиков к американским властям. Экстремисты попросили Вашингтон отпустить несколько «солдат» в обмен на пленных. По словам Кинга, в случае отказа, боевики убьют его.

Напомним,60-летний американец Кевин Кинг и его коллега 48-летний австралиец Джон Уикс были похищены пять месяцев назад в Кабуле.