Глава МИД Великобритании не планирует визит в Россию

Москва, 12 января. По словам британского посла в Москва Лори Бристоу, в настоящее время нет никаких сведений о том, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время прибыть с официальным визитом в Россию. Тем не менее, такой визит возможен.

«Сейчас такой визит не планируется, но это возможно, — заявил британский посол в разговоре с ТАСС. — Однако ничего конкретного я пока сказать не могу».

Ранее со слов замглавы МИД РФ Владимира Титова стало известно, что Джонсону было направлено официальное приглашение посетить Россию.

Напомним, на днях глава британского министерства иностранных дел объявил, что Соединенные Штаты и Великобритания должны отказаться от политики «демонизирования» России и перестать «загонять ее в угол». Данные слова прозвучали в связи с введением новых санкций США против РФ.