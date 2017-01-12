Украинские военные одарили Илью Муромца черниговской пропиской

Киев, 12 января. Министерство обороны Украины изменило статью «Википедии» об Илье Муромце, представив собственную версию о месте рождения русского богатыря.

По мнению чиновников военного ведомства, родиной Ильи Муромца является вовсе не деревня Карачарово, расположенная неподалёку от города Мурома во Владимирской области, а город Моровск под Черниговом. В древности он назывался Муромском.

Местные СМИ уточняют, что правки в онлайн-энциклопедию внесли из-за премьеры первого украинского фильма о супергероях. В лента «Сторожевая застава» говорится, что русские богатыри на самом деле были родом с Украины. Отметим, что картина была создана под эгидой Госкино.

Ранее бывший президент страны Виктор Ющенко уже успел представить альтернативный взгляд на историю русской литературы и изобразительного искусства, заявив, что Федор Достоевский и Илья Репин, оказывается, являются деятелями украинской культуры.

