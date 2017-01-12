Пропавшую шестиклассницу разыскивают в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 января. Полиция разыскивает в Петербурге 13-летнюю девочку, которая ушла из дома на прогулку и до сих пор не вернулась.



Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, в ночь на четверг в полицию обратилась жительница Петербурга, 1967 года рождения. Женщина рассказала правоохранителям, что около 12 часов дня в среду ее дочка, 2003 года рождения, ушла гулять. Но до позднего вечера девочка так и не вернулась домой.

В полиции отметили, что ранее шестиклассница никогда не убегала из дома. Сейчас ее поисками занимаются правоохранители.

На вид девочке 13 — 14 лет, рост 160-174 сантиметров, лицо круглое, глаза зеленые, волосы темно-русые прямые. Была одета в пуховик коричневого цвета, воротник на куртке из искусственного меха, голубые джинсы, полуботинки рыжие с белыми шнурками, вязаная шапка зеленого цвета с тремя помпонами. При себе у девочки была сумка через плечо.