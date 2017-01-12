Американские ученые: Люди получают только те черты, которые помогают им выжить

Москва, 12 января. Ученые заявили, что люди получают только те черты, которые им помогают выжить.

Как рассказали Теодор Станкович и Эшли Ромеро из Калифорнийского государственного университета, они проанализировали эволюцию 647 млекопитающих. Исследователи отметили, что некоторые виды на Земле обладают впечатляющими защитными качествами.

Ящеры, дикобразы и ежи, к примеру, могут делать что хотят, не беспокоясь, что они станут добычей какого-нибудь хищника. Острые иглы или броня обеспечивает превосходную защиту от хищников. При этом, по мнению ученых, у видов с защитными качествами менее развит мозг. В древнем мире, полном опасности, люди не эволюционировали, чтобы быть более сильными и мускулистыми. В отличие от животных, мы эволюционировали, обеспечивая достаточную энергию для мозга, который является самым главным оружием человека.

Ранее ученые объяснили, как эволюция обделила мужской мозг.