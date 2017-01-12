Крушение без внешнего воздействия: что показала экспертиза обломков Ту-154

Москва, 12 января. Военный самолет Ту-154 не сбивали и не взрывали. К такому выводу пришло следствие по итогам взрывотехнической экспертизы обломков воздушного судна. Таким образом, версия о теракте исключена окончательно. Теперь следователи сосредоточатся на другой версии катастрофы – ошибке экипажа.

Информацию о том, что авиакатастрофа Ту-154 произошла без внешнего воздействия, в четверг распространила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом расследования.

По словам источника, версия о теракте не была приоритетной, однако ее все же рассматривали следователи. Теперь экспертиза обломков самолета показала отсутствие следов поражения боевой ракетой, а также каких-либо свидетельств криминального взрыва. В числе других версий крушения самолета рассматривается ошибка экипажа, добавил он. Однако последнее слово останется за военно-авиационными экспертами, анализирующими данные самописцев Ту-154.

