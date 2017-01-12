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Отравленные «Дедом Морозом»: три обглоданных трупа обнаружили в Петербурге
Происшествия

Отравленные «Дедом Морозом»: три обглоданных трупа обнаружили в Петербурге

Сегодня 9:03
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Отравленные «Дедом Морозом»: три обглоданных трупа обнаружили в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 января. Жуткую находку сделал бездомный мужчина в заброшенном доме на берегу питерской реки Смоленки — три тела были обнаружены им рядом с 5-литровой канистрой стеклоомывателя «Дед Мороз». Над телами двух погибших мужчин и женщины потрудились крысы.

Как удалось выяснить сотрудникам управления Следственного комитета по Василеостровскому району, смерть наступила именно в результате употребления спиртосодержащей жидкости. Инцидент произошел вечером 9 января, сообщают «Невские новости». По основной версии, никто не пытался продать погибшим отраву под видом спиртного напитка — отравившиеся сами купили канистру спиртосодержащей жидкости за 150 рублей.

Как указывают производители, стеклоомыватель «Дед Мороз» производится на основе этилового или изопропилового спирта. На данный момент неизвестно, содержался ли метиловый спирт в распитой погибшими канистре стеклоомывателя.

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Валентин Меликов
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