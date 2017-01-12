Назарбаев назначил посла Казахстана в РФ первым замом главы своей администрации

Астана, 12 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил посла республики в РФ Марата Тажина первым заместителем главы своей администрации, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В тексте указа, подписанного Назарбаевым, сообщается, что президент распорядился назначить Марата Тажина первым заместителем руководителя администрации президента республики.

При этом он освобождается от должности чрезвычайного и полномочного посла в России.

Доктор социологических наук, профессор Марат Тажин в 2001 году возглавлял Комитет национальной безопасности Казахстана. С августа 2002 года по апрель 2006 занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента республики.В 2007 году (по 2009 год) был назначен министром иностранных дел. С 11 февраля 2014 года — посол Казахстана в России.