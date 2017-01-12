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Эксперты определили самые мощные смартфоны 2016 года
Технологии

Эксперты определили самые мощные смартфоны 2016 года

Сегодня 8:45
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Эксперты определили самые мощные смартфоны 2016 года

Вашингтон, 12 января. Стало известно, какой смартфон стал самым мощным среди мобильных новинок минувшего года. Лидером рейтинга «лучших смартфонов» по версии AnTuTu оказался  iPhone 7 Plus.

Рейтинг был составлен экспертами по итогам ряда тестов, в ходе которых гаджеты испытывали на производительность. Победитель — «яблокофон» набрал 181 тысячу баллов. На второй строчке оказался его предшественник iPhone 7 с 172 тысячами баллов. А замкнул тройку лидеров китайский смартфон OnePlus 3T.

Среди десяти лучших также оказались Xiaomi Mi 5s, Moto Z, LeEco Le Pro3, ZTE AXON 7 и Asus Zenfone.

 

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Ярослава Замысловатова
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