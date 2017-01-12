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Американский подросток погиб при стрельбе в Ньюарке, еще трое пострадали
Происшествия

Американский подросток погиб при стрельбе в Ньюарке, еще трое пострадали

Сегодня 8:36
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Американский подросток погиб при стрельбе в Ньюарке, еще трое пострадали

Вашингтон, 12 января. Подросток погиб в результате стрельбы в государственном жилищном комплексе Ньюарка, штат Нью-Джерси в США. Еще три человека пострадали.

Как пишет Associated Press, ссылаясь на заявление властей, в перестрелке погиб 16-летний подросток. Пострадавшая девушка находится в критическом состоянии. Жизням еще двоих раненых ничего не угрожает.

Как пишет Газета.Ru, на данный момент прокуратура не озвучивает имя погибшего, ожидая одобрения членов его семьи. 

Ранее сообщалось, что подростка из России подозревают в убийстве приемных родителей в США. 

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Алия Шарафутдинова
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