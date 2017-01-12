FAN-TV Лента новостей
Трампу не дали времени ознакомиться с докладом о «компромате из Москвы»
Политика

Трампу не дали времени ознакомиться с докладом о «компромате из Москвы»

Сегодня 8:47
58

Трампу не дали времени ознакомиться с докладом о «компромате из Москвы»

Вашингтон, 12 января. Трампу не удалось узнать, какого рода компрометирующую информацию на него собрали, по версии американских спецслужб, «российские хакеры». В ходе специального закрытого брифинга у Трампа не было возможности ознакомиться с данными, приведенными в якобы существующем документе — досье только упоминалось в выступлении одного из докладчиков.

Напомним, избранный президент США заявил, что никто не сообщал ему о существовании доклада по собранному на него компромату. В ответ источники в спецслужбах заявили, что у Трампа была возможность ознакомиться с докладом в ходе спецбрифинга.

Как заявил в беседе с Fox News источник в переходном штабе Трампа, спецбрифинг оказался посвящен совершенно иным темам. В ходе выступления один из сотрудников спецслужб «мимоходом едва упомянул» о содержании досье на Трампа, при этом сам документ избранному президенту не показали даже издали.

Таким образом, все версии о вмешательстве «русских хакеров» в процесс президентских выборов в США пока что остались бездоказательными — либо же доказательства, если верить спецслужбам США, настолько секретны, что их все равно не покажут.

комментарии
Валентин Меликов
#дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сегодня 7:00
326

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
182

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
1186

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
547

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
2203
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Крушение без внешнего воздействия: что показала экспертиза обломков Ту-154

8:56

Американские ученые: Люди получают только те черты, которые помогают им выжить

8:56

Трампу не дали времени ознакомиться с докладом о «компромате из Москвы»

8:47

Назарбаев назначил посла Казахстана в РФ первым замом главы своей администрации

8:46

Эксперты определили самые мощные смартфоны 2016 года

8:45

Американский подросток погиб при стрельбе в Ньюарке, еще трое пострадали

8:36

Оклад в конвертах: каждый десятый россиянин получает «черную» зарплату

8:31

Минздрав Саратова сообщил о состоянии раненых при взрыве в многоэтажке

8:30

Трое подростков попытались угнать автомобили и украли деньги в Краснокаменске

8:27

Россияне перестали беспокоиться из-за безработицы — ВЦИОМ

8:25

Предчувствие армагеддона: к Земле движется таинственный космический объект

8:21

Последняя просьба Обамы в Twitter обогнала по лайкам пост о гей-браках в США

8:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Крушение без внешнего воздействия: что показала экспертиза обломков Ту-154
Читать
Закрыть