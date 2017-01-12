Трампу не дали времени ознакомиться с докладом о «компромате из Москвы»

Вашингтон, 12 января. Трампу не удалось узнать, какого рода компрометирующую информацию на него собрали, по версии американских спецслужб, «российские хакеры». В ходе специального закрытого брифинга у Трампа не было возможности ознакомиться с данными, приведенными в якобы существующем документе — досье только упоминалось в выступлении одного из докладчиков.

Напомним, избранный президент США заявил, что никто не сообщал ему о существовании доклада по собранному на него компромату. В ответ источники в спецслужбах заявили, что у Трампа была возможность ознакомиться с докладом в ходе спецбрифинга.

Как заявил в беседе с Fox News источник в переходном штабе Трампа, спецбрифинг оказался посвящен совершенно иным темам. В ходе выступления один из сотрудников спецслужб «мимоходом едва упомянул» о содержании досье на Трампа, при этом сам документ избранному президенту не показали даже издали.

Таким образом, все версии о вмешательстве «русских хакеров» в процесс президентских выборов в США пока что остались бездоказательными — либо же доказательства, если верить спецслужбам США, настолько секретны, что их все равно не покажут.