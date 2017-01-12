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Трое подростков попытались угнать автомобили и украли деньги в Краснокаменске
Происшествия

Трое подростков попытались угнать автомобили и украли деньги в Краснокаменске

Сегодня 8:27
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Краснокаменск, 12 января. Полиция в Краснокаменске задержала подростков, которые попытались угнать две машины и совершили кражу из салона.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, накануне в полицию обратились три местных жителя. Они рассказали о попытке угона двух автомобилей и краже из салона автомобиля барсетки, в которой находились документы и деньги в на сумму 4300 рублей.

Вскоре были задержаны подозреваемые. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 16, 15 и 14 лет, двое из которых раннее судимы.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что подростки под Архангельском угнали машину скорой помощи ради украденного сейфа. 

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Алия Шарафутдинова
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