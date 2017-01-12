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Россияне перестали беспокоиться из-за безработицы — ВЦИОМ
Общество

Россияне перестали беспокоиться из-за безработицы — ВЦИОМ

Сегодня 8:25
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Россияне перестали беспокоиться из-за безработицы — ВЦИОМ

Москва, 12 января. Россияне в конце 2016 года стали меньше беспокоиться по поводу безработицы. При этом, как свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, пятая часть респондентов уверены, что в случае увольнения легко найдут равноценную замену.

Опрос проводился во второй половине декабря 2016 года. На основе данных специалисты рассчитали индекс безработицы и индекс проблем с трудоустройством. Первый из них отражает актуальность проблемы безработицы, второй — демонстрирует субъективную оценку ситуации на рынке труда. 

Чем выше индекс безработицы, тем острее, по мнению россиян, ощущается проблема безработицы. Этот показатель снизился до — 47 пунктов. Максимальное значение этого индекса за 2016 год ВЦИОМ зафиксировал в марте (— 35 пунктов).

В материалах исследования отмечается, что актуальность вопроса потери работы в конце 2016 года была ниже, чем в начале года. При этом около четверти опрошенных россиян (23%) сообщили, что среди их близких есть те, кто лишился работы за последние несколько месяцев.

Чем выше значение индекса проблем с трудоустройством, тем более пессимистичны прогнозы опрошенных по поводу перспектив трудоустройства в случае потери работы. В течение года показатель был стабилен.

По данным опроса, каждый пятый работник уверен, что в случае увольнения легко найдет аналогичное место. Не верят в возможность равноценного трудоустройства только 15% опрошенных.

По мнению эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба, результаты опроса показывают, что угроза потери работы в настоящее время не является фактором, определяющим поведение и настроения россиян.

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Олеся Волкова
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