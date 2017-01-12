Предчувствие армагеддона: к Земле движется таинственный космический объект

Вашингтон, 12 января. Неизвестный космический объект приближается к голубой планете — небесное тело под кодовым названием 216WF9 разминется с Землей в конце февраля.

Как сообщают астрономы НАСА, объект пока не поддается квалификации, поэтому ученые не решили, что же это такое — комета или астероид. Согласно предоставленным данным, тело является темным и нерефлекторным, однако у него нет облака газа и пыли.

Точно известно, что диаметр то ли кометы, то ли астероида относительно невелик — всего около километра. Также сообщается, что 25 февраля 216WF9 пролетит на ближайшем расстоянии от Земли — 50 млн километров.