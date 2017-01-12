Минздрав Саратова сообщил о состоянии раненых при взрыве в многоэтажке



Саратов, 12 января. Двое детей и пятеро взрослых, получивших травмы при взрыве в многоэтажном доме в Саратова остаются в больницах. Такие данные представили в областном Минздраве.

«Состояние у всех от средней степени тяжести до удовлетворительного. У вновь обратившихся, как правило, ухудшение состояния здоровья связано с повышением давления, с ушибами», — уточнил начальник пресс-службы ведомства Александр Колоколов.

Напомним, взрыв бытового газа с последовавшим за ним пожаром произошел в жилой многоэтажке в Ленинском районе Саратова накануне, 11 января. Владелец квартиры, где прогремел взрыв, скончался в больнице.