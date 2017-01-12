Опубликовано видео, где иномарка не пустила скорую к умирающему на Камчатке

Москва, 12 января. В Сети появилось видео, где иномарка не пустила машину скорой помощи к умирающему на Камчатке.

На видео видно, как мужчина на легковом автомобиле перегородил путь машине медиков. Он не пускал врачей на срочный вызов.

По данным правоохранительных органов региона, инцидент произошел 10 января. Врачи скорой помощи не могли попасть к умирающему пациенту в течении 10 минут. В это время водитель иномарки выяснял отношения с фельдшером. Даже после приезда экипажа ДПС водитель иномарки продолжал конфликтовать и угрожать. Врачи не могли подъехать к подъезду пациента и воспользоваться специальной аппаратурой.

Как пишет Life, 21-летний молодой человек скончался до приезда специалистов.

По данному факту следователи проводят проверку.