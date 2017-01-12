FAN-TV Лента новостей
Опубликовано видео, где иномарка не пустила скорую к умирающему на Камчатке
Общество

Опубликовано видео, где иномарка не пустила скорую к умирающему на Камчатке

Сегодня 8:15
37

Опубликовано видео, где иномарка не пустила скорую к умирающему на Камчатке

Москва, 12 января. В Сети появилось видео, где иномарка не пустила машину скорой помощи к умирающему на Камчатке.

На видео видно, как мужчина на легковом автомобиле перегородил путь машине медиков. Он не пускал врачей на срочный вызов.

По данным правоохранительных органов региона, инцидент произошел 10 января. Врачи скорой помощи не могли попасть к умирающему пациенту в течении 10 минут. В это время водитель иномарки выяснял отношения с фельдшером. Даже после приезда экипажа ДПС водитель иномарки продолжал конфликтовать и угрожать. Врачи не могли подъехать к подъезду пациента и воспользоваться специальной аппаратурой.

Как пишет Life, 21-летний молодой человек скончался до приезда специалистов.

По данному факту следователи проводят проверку.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сегодня 7:00
201

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
153

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
1101

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
528

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
2062
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Опубликовано видео, где иномарка не пустила скорую к умирающему на Камчатке

8:15

СБУ подтверждает: Украина отдаст пленных из ДНР и ЛНР по формуле «228 на 48»

8:10

Пошли на поправку: в Иркутске выписаны еще два пациента, отравившихся «Боярышником»

8:07

Мощное землетрясение в Гватемале зафиксировали российские ученые

7:57

Предупреждение Трампа: На пресс-конференции были СМИ, распространяющие дезинформацию

7:51

Ученые: Темный шоколад может спасти от бессонницы

7:49

Российские ученые создали лекарство из дальневосточной кукумарии

7:48

Овечкин забил свою 1000-ю шайбу в НХЛ

7:47

Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента о смещении Мадуро незаконным

7:42

Новосибирские ученые построят собственный коллайдер

7:37

Мэр города спас девушку из горящего дома в США

7:29

Регистрацию торговых марок с именами знаменитостей запретили в Китае

7:23
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
СБУ подтверждает: Украина отдаст пленных из ДНР и ЛНР по формуле «228 на 48»
Читать
Закрыть