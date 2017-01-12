Пошли на поправку: в Иркутске выписаны еще два пациента, отравившихся «Боярышником»

Иркутск, 12 января. В Иркутске в четверг выписаны еще два пациента, отравившихся в декабре 2016 года концентратом для принятия ванн «Боярышник». Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, состояние двух потерпевших долгое время оценивалось как средней тяжести, в связи с чем их держали так долго в лечебном учреждении. Как только бедолаги пошли на поправку, их выписали.

Таким образом, в Иркутске в тяжелом состоянии остался последний, отравившийся «Боярышником». Он находится на лечении в городской больнице №3.

Напомним, что всего в области от употребления спиртосодержащей жидкости пострадали 123 человека, 76 из которых скончались. Расследование уголовное дело по факту случившегося продолжается.