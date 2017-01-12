Последняя просьба Обамы в Twitter обогнала по лайкам пост о гей-браках в США

Вашингтон, 12 января. Прощальное сообщение Барака Обамы в Twitter в качестве президента США побило рекорд по количеству лайков и репостов среди всех записей, сделанных их ранее в микроблоге в соцсети. Последний пост собрал почти полтора миллиона лайков и шестьсот пятьдесят тысяч цитирований.

Ранее лидерами по лайкам был его пост о том, что он завел Twitter, сообщение о легализации однополых браков в стране, а также о снижении стоимости высшего образования в Штатах.

В своем прощальном сообщении Обама обратился к американцам с просьбой, которая, как напомнил он, была и его первой просьбой на посту главы страны. Он призвал американцев верить не только в его возможности создавать перемены, но и в свои собственные.



