Мощное землетрясение в Гватемале зафиксировали российские ученые

Москва, 12 января. Колебание земной коры магнитудой 5,7 зарегистрировано на тихоокеанском побережье Гватемалы.

Как рассказали ученые Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, колебания земной коры были зафиксированы в 07.22. Эпицентр землетрясения находился в 48 км юго-западнее города Санта-Люсия-Коцумальгуапа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Ранее мощное землетрясение сотрясло Индонезию. Сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,4, произошло на индонезийском острове Суматра. Мощные толчки были зафиксированы на северо-западной части острова к юго-востоку от города Банда-Ачех, где проживают всего 223 тысячи человек.