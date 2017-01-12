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Мощное землетрясение в Гватемале зафиксировали российские ученые
Происшествия

Мощное землетрясение в Гватемале зафиксировали российские ученые

Сегодня 7:57
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Мощное землетрясение в Гватемале зафиксировали российские ученые

Москва, 12 января. Колебание земной коры магнитудой 5,7 зарегистрировано на тихоокеанском побережье Гватемалы.

Как рассказали ученые Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, колебания земной коры были зафиксированы в 07.22. Эпицентр землетрясения находился в 48 км юго-западнее города Санта-Люсия-Коцумальгуапа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Ранее мощное землетрясение сотрясло Индонезию. Сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,4, произошло на индонезийском острове Суматра. Мощные толчки были зафиксированы на северо-западной части острова к юго-востоку от города Банда-Ачех, где проживают всего 223 тысячи человек.

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Алия Шарафутдинова
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