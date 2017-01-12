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Предупреждение Трампа: На пресс-конференции были СМИ, распространяющие дезинформацию
Весь мир

Предупреждение Трампа: На пресс-конференции были СМИ, распространяющие дезинформацию

Сегодня 7:51
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Предупреждение Трампа: На пресс-конференции были СМИ, распространяющие дезинформацию

Нью-Йорк, 12 января. Средства массовой информации, распространяющие дезинформацию, прокрались на первую крупную пресс-конференцию избранного президента США. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

«Несколько организаций, распространяющих фейковые новости, присутствовали на пресс-конференции, но на самом деле люди понимают то, что происходит», — написал в сервисе микроблогов 45-й президент США.

При этом Дональд Трамп не преминул отметить, что пресс-конференция, прошедшая в Trump Tower, была замечательной.
 

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Алексей Громов
#дональд трамп
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