Предупреждение Трампа: На пресс-конференции были СМИ, распространяющие дезинформацию

Нью-Йорк, 12 января. Средства массовой информации, распространяющие дезинформацию, прокрались на первую крупную пресс-конференцию избранного президента США. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

We had a great News Conference at Trump Tower today. A couple of FAKE NEWS organizations were there but the people truly get what's going on — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2017

«Несколько организаций, распространяющих фейковые новости, присутствовали на пресс-конференции, но на самом деле люди понимают то, что происходит», — написал в сервисе микроблогов 45-й президент США.

При этом Дональд Трамп не преминул отметить, что пресс-конференция, прошедшая в Trump Tower, была замечательной.

