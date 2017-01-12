СБУ подтверждает: Украина отдаст пленных из ДНР и ЛНР по формуле «228 на 48»

Киев, 12 января. Украинская сторона готова в ближайшее время осуществить обмен пленными с ДНР и ЛНР по формуле «228 на 48». С соответствующим заявлением выступил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

«Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение», — заявил Тандит в эфире украинского телеканала.

Он напомнил, что ранее СБУ освободила 15 человек, а теперь готова перейти к новому формату обмена. По словам советника главы СБУ, в списках людей, задержанных украинской стороной, сотни людей, однако на обмен в формате «всех на всех», на котором настаивали представители ДНР и ЛНР, украинская сторона по-прежнему не готова.

Напомним, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко после обнародования основного списка пленных в Донбассе, объявила о существовании еще одного списка, который, по ее словам, пока что не подлежит опубликованию.