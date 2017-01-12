Ученые: Темный шоколад может спасти от бессонницы

Москва, 12 января. Ученые нашли продукт, употребление которого может избавить людей от бессонницы.

Исследователи из университета Эдинбурга уверены, что темный шоколад способен положительно воздействовать на организм человека и помочь ему в борьбе с бессонницей.

Необходимо съедать всего 63 грамма шоколада, поскольку в нем содержится нужный организму магний. Он быстро усваивается организмом. Магний укрепляет иммунитет, а также способен принести пользу при профилактике стрессовых заболеваний, болезней сердца и сосудов.

Полезное воздействие шоколад оказывает на нормализацию режима сна и профилактику бессонницы. Употребление на ночь небольшого количества темного шоколада стабилизирует баланс магния в организме, что ведет к спокойному здоровому сну.

Ранее ученые назвали надежное средство от бессонницы.